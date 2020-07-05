Кількість жертв коронавірусу в світі перевищила 530 тис., інфікованих - 11,24 млн

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 08:00 неділі досягла 530 тис. 137 осіб, збільшившись за добу на 5 тис. 460, повідомив американський університет Джонса Гопкінса.

На 8:00 п'ятниці цей показник становив 3 тис. 379.

Всього в світі з початку пандемії, за даними університету, на 08:00 неділі налічувалося 11 млн 240 тис. 943 інфікованих COVID-19, зростання за минулу добу становило 191 тис. 053 проти 206 тис. 890 55 добою раніше, вилікувалися 6 млн людей.

Понад 1 млн заражених з початку пандемії, за інформацією університету, зареєстровано в США і Бразилії.

У Сполучених Штатах станом на 08:00 неділі виявлено 2 млн 839 тис. 436 хворих, померли 129 тис. 676, вилікувалися 894 тис.

У Бразилії кількість інфікованих досягла 1 млн 577 тис. 004, померли 64 тис. 265, вилікувані 990 тис.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, рівень смертності на 1 млн жителів планети склав 68,5. У США на 1 млн населення померли 400 осіб, в Бразилії - 303.