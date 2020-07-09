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Четвер, 09.07.2020
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Голод унаслідок пандемії може вбити більше людей, ніж коронавірус

Голод унаслідок пандемії може вбити більше людей, ніж коронавірус
14:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Міжнародне об’єднання для боротьби з бідністю в світі Oxfam заявило, що до кінця цього року від голоду, спричиненого пандемією коронавірусу, може померти більше людей, ніж від самої інфекції. Про це повідомляє BBC.

«У Oxfam попередили, що до кінця року щодня 12 тисяч людей можуть померти від голоду, пов’язаного з коронавірусною кризою – потенційно більше, ніж від власне хвороби», - йдеться в повідомленні.

В об’єднанні зазначили, що до голоду призведе ціла низка факторів, зокрема безробіття, збитки виробників їжі від карантину, а також труднощі з доставкою допомоги.

Представники Oxfam при цьому виділили 10 особливо вразливих регіонів світу: Ємен, ДР Конго, Афганістан, Венесуела, західна частина Субсахарської Африки, Південний Судан, Судан, Сирія та Гаїті.

За тиждень заворушень в Ефіопії 239 осіб загинуло, 3500 заарештованих

Oxfam – це міжнародне об'єднання 15 організацій, що працюють у більш ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об'єднання є розв’язання проблем бідності.

За даними Worldometer, у світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 летальний, одужало 7 093 763 особи.

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Все по темі:

Голод, Пандемия, Бідність, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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