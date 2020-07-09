Голод унаслідок пандемії може вбити більше людей, ніж коронавірус

«У Oxfam попередили, що до кінця року щодня 12 тисяч людей можуть померти від голоду, пов’язаного з коронавірусною кризою – потенційно більше, ніж від власне хвороби», - йдеться в повідомленні.
В об’єднанні зазначили, що до голоду призведе ціла низка факторів, зокрема безробіття, збитки виробників їжі від карантину, а також труднощі з доставкою допомоги.
Представники Oxfam при цьому виділили 10 особливо вразливих регіонів світу: Ємен, ДР Конго, Афганістан, Венесуела, західна частина Субсахарської Африки, Південний Судан, Судан, Сирія та Гаїті.
Oxfam – це міжнародне об'єднання 15 організацій, що працюють у більш ніж 90 країнах по всьому світу. Метою діяльності об'єднання є розв’язання проблем бідності.
За даними Worldometer, у світі виявлено 12 196 922 випадки зараження коронавірусом, з них 552 771 летальний, одужало 7 093 763 особи.