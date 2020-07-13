Індія передала Україні 50 тисяч капсул препарату для лікування COVID-19

Україна у якості гуманітарної допомоги отримала від Республіки Індія партію антивірусного препарату OMVIR, який використовується у лікуванні пацієнтів, хворих на COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів.

Церемонія передачі препаратів відбулася 13 липня у Міністерстві охорони здоров’я України, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Україна дуже вдячна за гуманітарну допомогу у 50 тис. капсул препарату OMVIR. Цей засіб внесений у вітчизняний протокол лікування, і наші лікарні, визнані опорними у боротьбі з COVID-19, дуже зацікавлені у тому, щоб його отримати. Цієї партії вистачить для того, щоб пролікувати близько 5 тис. пацієнтів», - підкреслив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зауважив, що у разі потреби можуть бути додаткові поставки цього засобу.

«Питання охорони здоров'я - питання національної безпеки. Коли ми отримали запит від України, то вирішили допомогти. Якщо він стане вам у пригоді, то ми готові допомагати ще», - наголосив посол.

Як зазначили в МОЗ, препарат OMVIR містить у собі 75 мг діючої речовини Oseltamivier Phosphate і включений в український протокол лікування від коронавірусної хвороби COVID-19.

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджені 54 133 випадки COVID-19, за добу – 612 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні зареєстровано 1 398 летальних випадків, 26 503 людей одужало.