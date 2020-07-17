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У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19

У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
11:26 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Донька Нельсона Мандели Зіндзісва, яка померла у понеділок, 13 липня, того ж дня ще здала тест на коронавірус. Результат тесту виявився позитивним.

Про це заявив її син на одному з південноафриканських телеканалів, повідомляє CNN.

«Це не означає що вона (Зіндзісва – ред.) померла від ускладнень пов’язаних із COVID-19. Це тільки означає, що вона здала позитивний тест», - сказав він.

За словами сина загиблої, наразі триває дослідження ще декількох тестів, які зможуть дати точну відповідь щодо причини смерті доньки першого президента Південно-Африканської Республіки.

Померла Зіндзісва Мандела - донька Нельсона Мандели

Син зазначив, що родина Зіндзісви також чекає на результати медекспертизи.

Як повідомлялося, 13 липня стало відомо, що у південноафриканському місті Йоганнесбург померла 59-річна донька Нельсона Мандели – Зіндзісва. До смерті вона працювала послом ПАР у Данії. У неї залишилися чоловік і четверо дітей.

Нельсон Мандела був першим президентом Південно-Африканської Республіки, обраним на повністю демократичних, не сфальсифікованих виборах. До свого президентства був видатним борцем з апартеїдом і лідером Африканського Національного Конгресу (АНК). За ґратами провів 27 років за участь у підпільній збройній боротьбі.

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Нельсон Мандела, Смерть, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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