Доброволець, який брав участь в тестуванні вакцини від коронавірусу, помер від COVID-19

У Бразилії помер доброволець, який брав участь у випробуваннях вакцини від коронавірусу.

Бразильський доброволець помер в ході тестування вакцини від COVID-19, що розробляється компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Про це йдеться в заяві Національного агентства з нагляду за охороною здоров'я Бразилії (Anvisa), пише Reuters.

Випробування вакцини тривають після смерті добровольця, так як той перебував в групі, яка отримує плацебо.

28-річний доброволець з Ріо-де-Жанейро помер 15 жовтня. Причиною стали ускладнення через COVID-19.

Акції компанії після публікації відомостей про смерть пацієнта впали на 1,7%.

На сьогодні лише три фармацевтичні компанії США, включаючи AstraZeneca, вийшли на третю стадію клінічних випробувань вакцини від COVID-19.

Станом на ранок 22 жовтня в світі коронавірусів SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, заразилися понад 41 млн осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавируса залишаються США (8 330 484), Індія (7 651 107), Бразилія (5 273 954), Росія (1 438 219).

Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано в США (221 990), Бразилії (154 837), Індії (115 914) і Мексиці (87 415).

В Україні коронавірус виявили у більш ніж 315 тисяч осіб. За попередню добу виявили майже 6,7 тисячі нових випадків.