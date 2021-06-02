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Середа, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Україна домовилася про безвіз зі світовим лідером смертності від COVID-19

Україна домовилася про безвіз зі світовим лідером смертності від COVID-19
Оновлено 16:48 Сьогодні Телеграф Picasa

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Відповідне рішення Кабмін України прийняв на засіданні в середу, 2 червня.

Проектом угоди передбачено скасування візових вимог для в'їзду і перебування громадян країн на території держави іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

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Варто зазначити, що 1 червня за даними Університету Джонса Гопкінса Перу стало світовим лідером за рівнем смертності від коронавірусу на душу населення.

Як повідомляє "Голос Америки", причиною цього стало те, що перуанська влада майже в три рази збільшила офіційне число померлих від COVID-19 після урядового аналізу.

Уряд повідомив, що буде коригувати дані про кількість померлих, яке, за станом на неділю, 30 травня, становило 69342 людини.

Влада пояснила це недостатнім тестуванням, через що було складно встановити, чи став причиною смерті вірус або якась інша хвороба.

З урахуванням оновлених даних, в Перу цей показник тепер становить понад 500 на 100 тисяч.

Всього за даними університету Джонса Гопкінса число зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 в світі на ранок середи, 2 червня, склало 171 млн 51 тис. 486. У світі з початку поширення вірусу число померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягло 3 млн 565 тис. 104 осіб.

В Україні за даними МОЗ на ранок середи зафіксовано 2205 нових випадків зараження коронавірусом.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 68

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Перу, Безвиз, Уряд, Угода, Коронавірус, Covid-19.
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