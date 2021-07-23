Жорсткі обмеження для невакцинованих від коронавируса вводять в Італії

В Італії з 6 серпня не пускатимуть на масові заходи тих, хто не вакцинувался. Про це в п'ятницю, 23 серпня, пише місцеве видання corriere.it з посиланням на владу країни.

Зміна принципу роботи так званого "зеленого пропуску" була погоджена владою в четвер. З 6 серпня жителям Італії, які завершили процес вакцинації, зможуть відвідувати масові заходи, стадіони, музеї, театри, кінотеатри, басейни, тренажерні зали, і сферу громадського харчування. На відкритих терасах барів і ресторанів "зелений пропуск" буде не потрібен.

У той же час, нічні клуби будуть поки що закриті.

Крім того, "зелений пропуск" буде не потрібнен в громадському транспорті, в школах і на робочих місцях.

За інформацією видання, такі заходи були прийняті для збільшення темпів вакцинації. Раніше "зелений пропуск" був потрібен тільки для подорожі за кордон, а також відвідування великих заходів.

Нагадаємо, що "зелений пропуск" - це документ, який був введений в країні в червні цього року. Він підтверджує, що його власник був вакцинована, здав негативний тест на Covid-19 або ж видужав від коронавируса.

Станом на 23 липня в Італії дві дози отримали 45,9% населення.

За весь період пандемії в Італії було зареєстровано близько 4,3 млн випадків зараження коронавірусів і більше 127 тис. Смертей від захворювання.

Як раніше писав "Телеграф", Україна має домовленості на поставку 13 мільйонів доз вакцини від коронавируса до кінця літа.

Крім того стало відомо, що Ізраїль готується випробувати першу в світі вакцину від коронавируса у вигляді таблеток