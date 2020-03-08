Папа Римський через коронавірус вперше порушив вікові традиції

Світові новини:Папа Римський Франциск звернувся з недільною проповіддю до вірян не з Апостольського палацу, а за допомогою Інтернет-трансляції.

Папа Римський Франциск з метою уникнути поширення коронавірусу вперше звернувся з недільною проповіддю до вірян не з Апостольського палацу, а за допомогою Інтернет-трансляції, повідомляє агентство Associated press (AP).

AP зазначає, що таке рішення було ухвалено за запитом італійської влади з метою безпеки: так, на площі Святого Петра перед Апостольським палацом Папи Римського можуть зібратися до 40 тис.осіб.

Проповідь понтифіка була записана в бібліотеці Ватикану і транслювалася на екран, встановлений на площі перед невеликою кількістю присутніх.

У проповіді папа Римський висловив солідарність з тими, хто страждає від коронавірусу.

"Через молитву я близький до людей, які страждають від нинішньої епідемії коронавірусу", - сказав понтифік.

У свою чергу, зазначають західні ЗМІ, у Ватикані підтвердили, що понтифіку довелося порушити вікові традиції і вдатися до сучасних технологій під час виступу через запит влади Італії.

Як повідомлялося, в суботу ввечері кількість випадків Covid-19 в Італії перевищила 5 тис., більше ніж 230 осіб померли.