Керівник генштабу збройних сил Італії заразився коронавірусом

Світові новини:Генерал повідомив про це сам. Він сказав, що почувається добре і знаходиться у добровільній ізоляції вдома.

У керівника генерального штабу збройних сил Італії генерала Сальваторе Фаріни виявили коронавірус. Про це інформує агенція АNSA.

"У керівника штабу збройних сил генерала Сальваторе Фаріни виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Підтвердили коронавірус і у губернатора П'ємонту Альберто Чіріо.

Станом на 8 березня в Італії зафіксували 233 летальні випадки унаслідок захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, унаслідок захворювання на коронавірус у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу Covid-19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.