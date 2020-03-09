Коронавірус: в Італії померли 366 людей, понад 6 тисяч - інфіковані

Світові новини:Вилікувались від вірусу 622 людини.

Кількість людей, які померли від коронавірусу в Італії, епіцентрі спалаху вірусу в Європі, за день збільшилась на 133 особи і сягнула 366.

Про це з посиланням на Rai News, про це заявили в агентстві цивільного захисту Італії.

Кількість заражених в країні зросла на 1326 випадків за одну добу і склала 6387. З них 3557 людей – госпіталізовані, 650 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 2180 – в самоізоляції.

Вилікувались від вірусу 622 людини. Зі 133 випадків нових смертей найбільше, 113, зафіксовано в Ломбардії.

Таке стрімке зростання відбувається на тлі радикальних заходів з боку влади, в рамках яких майже 16 людей у 15 провінціях опинились на карантині.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте також оголосив про закриття шкіл, спортзалів, музеїв, нічних клубів та інших майданчиків по всій країні. Обмеження триватимуть до 3 квітня.