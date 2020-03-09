Коронавірус: Ватикан закрив музеї

Світові новини:Музеї Ватикану будуть закриті щонайменше до 3 квітня.

Ватикан повідомив про закриття музеїв у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні служби друку Святого престолу.

"Згідно з розпорядженнями італійської влади, були вжиті заходи щодо недопущення поширення коронавірусу нового типу, які включають закриття в цілях обережності до 3 квітня ватиканських музеїв, управління з розкопок, музеїв папських вілл і музейних центрів при папських базиліках", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що на території Ватикану був зафіксований лише один випадок інфікування. Однак рішення закрити музеї було прийнято, щоб запобігти подальшому поширенню захворювання.

Як повідомлялося, раніше Папа Римський вперше провів недільну службу у форматі онлайн-трансляції через спалах коронавірусу.