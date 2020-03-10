У міністра культури Франції виявили коронавірус

Світові новини:Зараз влада встановлює коло осіб, з якими останнім часом контактував Рістер.

У міністра культури Франції Франка Рістера виявили коронавірус, і поки чиновник перебуває вдома, встановлюють коло його спілкування за останні дні. Про це повідомляє DW.

"Коронавірус SARS-CoV-2 виявлено у міністра культури Франції Франка Рістера. У нього немає симптомів легеневого захворювання COVID-19, що спричиняється цим вірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран у понеділок, 9 березня. За його словами, Рістер перебуває вдома, а не в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Веран не уточнив, чи зустрічався в цей період його колега з президентом Франції Макроном. Але підкреслив, що члени уряду в останні два тижні утримувалися від рукостискань на засіданнях.

Як повідомлялося, коронавірус був підтверджений у депутата Національних зборів - нижньої палати парламенту Франції.

Про це заявив президент Національних зборів Рішар Ферран. Він зазначив, що законодавець госпіталізований у реанімацію.

У заяві не називалося ім'я хворого депутата, але французькі ЗМІ повідомили, що це представник політичної партії "Республіканці" Жан-Люк Рейтзер.