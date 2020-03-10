У Бельгії "воскрес" пацієнт, якого оголосили померлим від коронавірусу

Світові новини:Цей пацієнт живий, хоча і знаходиться у важкому стані.

Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії спростувало раніше розповсюджену інформацію про смерть 74-річного пацієнта внаслідок коронавірусу Covid-19. Повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

«Хворий на коронавірус 74-річний пацієнт у Брюсселі, який був раніше оголошений померлим у медіа, продовжує лікування у госпіталі, хоча й знаходиться у важкому стані. Комунікаційна помилка надійшла з офісу міністра охорони здоров’я Меггі Де Блок і пізніше була спростована», - йдеться у повідомленні.

Літній житель Брюсселя повернувся з Італії, де перебував у контакті із людьми, інфікованими на Covid-19 Зараз він хворий на пневмонію – одне з найбільш серйозних ускладнень внаслідок Covid-19.

За словами офіційних представників бельгійського уряду, зараз в країні є кілька таких пацієнтів, стан яких «викликає занепокоєння».