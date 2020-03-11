За добу в Італії померли 168 людей від коронавірусу

Світові новини:Кількість заражених коронавірусом зросла на 529 і становить 8514 випадків, тоді як 1004 особи одужали.

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Італії за добу сягнула 168. Про це повідомляє ANSA з посиланням на начальника цивільного захисту Італії Анджело Борреллі.

“Борреллі заявив, що кількість людей, які померли після зараження вірусом, зросла до 631, зі 168 новими випадками за добу порівняно з понеділком”, - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 10 березня, загальна кількість людей, які були заражені коронавірусом в Італії, перетнула позначку 10149. Ця цифра включає і хворих, і померлих, і тих, хто вилікувався.

За словами Борреллі, 877 хворих на коронавірус перебувають у реанімації.

45% померлих були віком 80-89 років, 32% - у віці 70-ти, 14% - понад 90 років, 8% - у віці 60 років, а 2% - у віці від 50 до 59 років.

Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібрання.

Як повідомлялося, станом на 11 березня понад 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - померли.