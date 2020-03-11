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За добу в Італії померли 168 людей від коронавірусу

За добу в Італії померли 168 людей від коронавірусу
11:05 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Світові новини:Кількість заражених коронавірусом зросла на 529 і становить 8514 випадків, тоді як 1004 особи одужали.

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Італії за добу сягнула 168. Про це повідомляє ANSA з посиланням на начальника цивільного захисту Італії Анджело Борреллі.

“Борреллі заявив, що кількість людей, які померли після зараження вірусом, зросла до 631, зі 168 новими випадками за добу порівняно з понеділком”, - йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 10 березня, загальна кількість людей, які були заражені коронавірусом в Італії, перетнула позначку 10149. Ця цифра включає і хворих, і померлих, і тих, хто вилікувався.

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За словами Борреллі, 877 хворих на коронавірус перебувають у реанімації.

45% померлих були віком 80-89 років, 32% - у віці 70-ти, 14% - понад 90 років, 8% - у віці 60 років, а 2% - у віці від 50 до 59 років.

Раніше уряд Італії запровадив суворі карантинні заходи, що мають стримати поширення коронавірусу. Серед іншого на всій території країни заборонені публічні зібрання.

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Як повідомлялося, станом на 11 березня понад 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - померли.

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Италия, Смерть, Хвороба, Зараження, Коронавірус.
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