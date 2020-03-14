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У Бельгії кількість заражених коронавірусом за добу зросла на 27%

У Бельгії кількість заражених коронавірусом за добу зросла на 27%
05:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Бельгії від коронавірусу померло троє літніх людей.

Кількість хворих на коронавірус Covid-19 у Бельгії за добу зросла відразу на 153, сягнувши 556-ти. Про це з посиланням на Національний кризовий центр повідомляє The Brussels Times.

«153 людини отримали позитивний результат тесту на наявність коронавірусу (Covid-19). За словами професора Стівена Ван Гухта, ця кількість навіть занижена, і така динаміка є лише початком епідемії», - йдеться у публікації.

Зазначається, що 61 інфікований проживає у Фландрії, 84 – у Валлонії, 8 – в Брюсселі. Загальна кількість хворих сягнула 556-ти.

Як коронавірус вплинув на європейський шоу-біз

Кризовий центр нагадав про надзвичайні заходи, які розпочинаються сьогодні вночі, включаючи припинення занять у школах, закриття ресторанів і кафе, обмеження у діяльності закладів торгівлі. Обмеження триватимуть щонайменше до 3 квітня.

Спалах нового коронавірусу було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року в найбільш густонаселеному місті Центрального Китаю - 12-мільйонному Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня в світі коронавірусом заразилося 135 318 осіб, померла 4981, одужало 69 645 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два в Чернівецькій області та один - у Житомирській.

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Бельгия, Європа, Зараження, Коронавірус, Поширення коронавірусу.
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