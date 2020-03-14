Через коронавірус ООН буде працювати дистанційно

Світові новини:В ході посилення запобіжних заходів проти коронавірусу ООН переходить на дистанційну роботу до 12 квітня.

Співробітники штаб-квартири ООН з 16 березня по 12 квітня будуть працювати дистанційно, якщо в їхній присутності на робочому місці не буде гострої необхідності.

Про це повідомляється у розпорядженні генсека ООН Антоніу Гуттеріша, повідомляє сайт ООН

"Після широких консультацій зі старшим менеджментом, в тому числі з медичним директором, генеральний секретар прийняв рішення про посилення запобіжних заходів у штаб-квартирі ООН для запобігання поширенню вірусу COVID-19",-заявив Гуттеріш.

"Всі співробітники повинні будуть працювати дистанційно, якщо тільки їхня фізична присутність на робочому місці не є необхідною для виконання основної роботи. Заходи діятимуть з понеділка, 16 березня, до неділі, 12 квітня. Через три тижні ми оцінимо необхідність підтримки меншої кількості персоналу в будівлі",- додав генсек ООН.

В заяві зазначається, що генеральний секретар і старший менеджмент продовжують стежити за ситуацією і за необхідності вживатимуть додаткових заходів.

13 березня стало відомо про перший випадок захворювання на коронавірус у штаб-квартирі ООН – COVID-19 було виявлено у дипломатки з філіппінської місії.