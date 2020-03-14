В Італії збільшилась кількість хворих на COVID-19

Світові новини:Протягом останніх 24-х годин в Італії виявили 2116 випадків інфікування коронавірусом.

Протягом минулої доби в Італії кількість пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус збільшилася на 2 116 осіб.

Про це пише агенція ANSA.

"Кількість (заражених вірусом - ред.) продовжує невпинно зростати: протягом останніх 24-х годин було зареєстровано 2116 нових хворих", - йдеться у повідомленні.

Станом на cьогодні в Італії нараховується 14955 підтверджених випадків захворювання.

За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, з початку епідемії в Італії загалом було зафіксовано 17 760 випадків коронавірусу. Із них 1266 летальних. Більшість померлих це люди, середній вік яких становить понад 80 років. Одужали 1439 пацієнтів.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.