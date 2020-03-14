Вибори президента Польщі можуть перенести через коронавірус

Світові новини:Туск пропонує перенести вибори президента Польщі через коронавірус.

Експрезидент Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав перенести вибори, оскільки через епідемію коронавірусу кандидати у президенти не можуть проводити повноцінну кампанію.

Такий допис він розмістив у Twitter 14 березня.

“Епідемія вимагає солідарності і єдності. Кампанія – це конкуренція, взаємна критика, боротьба. Епідемія виключає ведення кампанії. Висновок один: за згодою усіх потрібно перенести вибори”,- написав Туск.

Президент Польщі Анджей Дуда 14 березня під час відвідання міста Гарволін заявив, що вибори можна перенести лише у випадку оголошення надзвичайного стану у країні. Він зауважив, що сьогодні немає підстав оголошувати надзвичайний стан, а до виборів залишається ще трохи часу. Водночас, він запевнив, що країна готова на “усілякі потрібні і розважливі рішення”.

“На даний момент немає мови про перенесення виборів”,- заявив в суботу в ефірі радіо ZET речник уряду Польщі Пьотр Мюллер. Водночас, він зазначив, що ситуація є динамічною і ніхто зараз не може сказати, як вона виглядатиме через деякий час.

Разом з тим в останні дні більшість кандидатів у президенти Польщі через коронавірус припинили активні передвиборчі поїздки по країні. Ряд з них, зокрема, кандидат від лівих сил Роберт Бєдронь та кандидат від націоналістів Кшиштоф Босак вже закликали перенести вибори президента Польщі на пізніший термін.

Перший тур президентських виборів в РП має відбутися 10 травня, а можливий другий - 24 травня.

Як відомо, станом на 14 березня у Польщі зафікcовано 93 випадки зараження коронавірусом, двоє осіб померли.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.