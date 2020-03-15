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У Польщі підтвердили третю смерть від коронавірусу

У Польщі підтвердили третю смерть від коронавірусу
08:28 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:Загальна кількість заражених коронавірусом у Польщі сягнула 103 осіб.

Унаслідок зараження коронавірусом у Польщі померли вже три особи, кількість хворих за минулу добу зросла на десять – до 103.

Про це у Twitter повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Маємо десять нових випадків зараження коронавірусом. Три випадки стосуються Мазовецького воєводства (Варшава), один - Підкарпатського (Ряшів), і по два випадки у Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Люблінському (Люблін) воєводствах ”, - ідеться в дописі.

Водночас міністерство повідомляє, що у лікарні Любліна від коронавірусу помер 66-річний чоловік.

Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом у Польщі сягнула 103 осіб, троє померли.

Разом із тим, за інформацією головного санітарного лікаря Польщі Ярослава Пінкаса, вже 13 хворих на COVID-19 вилікувалися.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у суботу повідомив, що авіаперевізник LOT організує додаткові чартерні авіарейси, аби повернути громадян з-за кордону - зокрема, з Великої Британії, Ірландії, Мальти, Кіпру, а також США та Канади.

Пункти пропуску на кордонах будуть відкриті, але не для всіх

Як повідомлялося, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію коронавірусу COVID-19.

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ЄС, Польща, Європа, Коронавірус.
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