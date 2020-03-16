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У Бельгії вже понад 1000 осіб захворіло на коронавірус

У Бельгії вже понад 1000 осіб захворіло на коронавірус
17:07 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:У Бельгії кількість інфікованих вірусом зростає щодня. Минулої доби було виявлено 172 випадки зараження.

Протягом доби в Бельгії було виявлено 172 нових випадків захворювання на коронавірус Covid-19, загальна кількість людей, уражених інфекцією з початку пандемії в цій країні, сягнула 1085 осіб.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство з охорони здоров’я повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

"У неділю, 15 березня, ще 172 проби виявилися позитивними на наявність коронавірусу, що довело кількість підтверджених випадків захворювання у Бельгії з початку пандемії до 1085 випадків", - йдеться у повідомленні.

У Бельгії кількість заражених коронавірусом за добу зросла на 27%

80 нових випадків хвороби виявлені у Фландрії, 68 – у Валлонії та 17 – в Брюсселі. Міністерство не має точної інформації про місце проживання ще 7 людей, що уражені хворобою.

Федеральне відомство підтвердило, що кількість захворювань на коронавірус Covid-19 в країні зростає щодня, та закликало громадян неухильно дотримуватися заходів із запобігання поширенню хвороби.

"Ми нагадуємо вам про важливість самоізоляції вдома відразу після того, як ви почуваєтеся хворими (нежить, кашель, респіраторні проблеми і таке інше). У такому випадку необхідно негайно повідомити про це телефоном свого лікаря", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, за повідомленням цього ж видання, у неділю в Бельгії було сформовано "надзвичайний уряд", з огляди на те, що парламент країни досі не зміг сформувати постійний Федеральний уряд "більшості" внаслідок політичних розбіжностей. Політичні партії та групи країни дійшли згоди щодо надання чинному перехідному уряду пакету повноважень для боротьби з пандемією.

За рішенням, ухваленим вчора, виконуюча обов’язки прем’єр-міністра Бельгії Софі Вільмес (Sophie Wilmès) отримала надзвичайні повноваження на наступні шість місяців, що дозволить їй спрямовувати та координувати зусилля державних структур у боротьбі із поширенням коронавірусу.

При цьому уряд, як і раніше, позбавлений права законодавчої ініціативи, за виключенням випадків, які прямо стосуються зусиль із стримування коронавірусу.Водночас парламент надав уряду право вживати негайні заходи проти пандемії, включаючи тимчасові обмеження на зразок закриття кафе і ресторанів та обмеження дії закладів торгівлі, що були ухвалені минулого тижня. Для здійснення таких заходів уряд не потребуватиме попередньої згоди або слухань у парламенті країни.

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Все по темі:

Бельгия, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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