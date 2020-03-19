Влада Туреччини буде проводити 10-15 тисяч тестів на коронавірус кожного дня

Світові новини:В міністерстві охорони здоров'я заявили, що їхня мета - 10-15 тисяч тестів на коронавірус кожного дня.

Туреччина планує щодня перевіряти до 15 тис. осіб на новий коронавірус Covid-19, повідомляють у четвер західні ЗМІ з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Фахреттіна Коджі.

"Наша мета - проводити щонайменше 10-15 тис. тестів на день", - заявив міністр.

Поки що в Туреччині на коронавірус перевірили 10 тис. осіб.

У країні зареєстровано 191 випадок захворювання коронавірусом, двоє людей померли. З запобіжною метою влада закрила школи й університети, обмежено доступ до місць масового скупчення людей.