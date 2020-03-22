У Румунії зареєстрували перші випадки смерті від коронавірусу

Світові новини:16 березня уряд країни оголосив в державі надзвичайний стан.

У Румунії підтвердили два летальні випадки внаслідок коронавірусу. Про це повідомляє Romania Journal.

"Перші летальні випадки внаслідок зараження новим коронавірусом сьогодні зафіксовано на території Румунії", - йдеться у повідомленні.

Група стратегічних комунікацій оголосила, що станом на неділю на території Румунії було зафіксовано 433 підтверджених випадків коронавірусу, а також оголосила про перші два летальні випадки.

Перший померлий - 67-річний чоловік, у якого діагностували вірус Covid-19 18 березня. У пацієнта було онкологічне захворювання. Він нещодавно повернувся з Франції.

Другим померлим став 74-річний чоловік, шпиталізований напередодні до лікарні інфекційних хвороб у Бухаресті.

З 433 хворих на коронавірус пацієнтів в Румунії 64 були вже вилікувані та виписані з лікарень.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.