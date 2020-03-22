В Італії 20% медперсоналу інфікувалось коронавірусом

Світові новини:Організація об'єднаних націй повідомила у Twitter, про те, що в Італії інфіковано коронавірусом 20% медпрацівників.

На сьогодні Італія посідає перше місце в рейтингі інфікованих коронавірусом країн. Саме тут у 20% медичного персоналу виявили коронавірус.

Про це пише ООН на своїй сторінці у Twitter.

У повідомленні зазначається, що окрім того, що п'ята частина медпрацівників інфікувалась вірусом COVID-19, більшість лікарів, які намагаються стримати розвиток захворювання це жінки.

В замітці сказано, що в глобальному масштабі жінки складають 70% всіх працівників у сфері охорони здоров'я. В умовах пандемії жінки знаходяться на передовій у боротьбі проти коронавірусу. На їхні тендітні плечі лягає велика відповідальність та тягар реагування на зростання криза.