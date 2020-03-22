Більше тисячі осіб інфікувалося коронавірусом у Чехії

Світові новини:У Чехії було проведено 15584 теста на інфекцію COVID-19, 1047 із них виявились позитивними.

У Чехії кількість заражених на COVID-19 перевищила одну тисячі осіб. Від інфекції ще не зафіксовано жодної смерті.

Про це повідомляє Czech Radio.

"Згідно з офіційними даними Міністерства здоров'я Чехії, кількість осіб, у яких був виявлений коронавірус нового типу, досягло 1047. Перші три випадки зараження були виявлені в країні 1 березня. За цей час шість чоловік видужала. Летальних випадків немає. У країні було проведено 15 584 тестів на наявність інфекції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з діагностованим захворюванням COVID-19 госпіталізовано 74 людини, з яких 19 пацієнтів поміщені в відділення інтенсивної терапії. У переважної більшості інфікованих хвороба протікає без ускладнень.

Чеський уряд виділив окремий час, протягом якого купувати продукти можуть тільки люди старшого віку, щоб завадити поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, до якої старші найбільш уразливі.