Італія та Іспанія б'є рекорди по смертності від коронавірусу

Світові новини:Італія та Іспанія випередили Китай за кількістю смертей від COVID-19.

Від коронавірусної хвороби померли 21 276 осіб, одужали – 114 012. Усього зареєстровано 470 973 випадки зараження COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

За добу в Італії від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 683 людини. В Іспанії за цей час зареєстрували 656 летальних випадків. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 247 смертей від коронавірусу, Франція – 231, Іран – 143, Нідерланди – 80, Бельгія – 56, Німеччина – 47, Велика Британія – 43.

З часу поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 7503 людини, в Іспанії – 3647, Китаї – 3287, Ірані – 2077, Франція – 1331 та 1027 випадків у США.

Не враховуючи Китай, лідером за кількістю осіб, що одужали, є Іран – 9625 людей. За ним слідує Італія (9362), Іспанія (5367), Франція (3900), Південна Корея (3730) та Німеччина (3547).

У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу лише 394 людини.