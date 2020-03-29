У Бельгії кішка заразилась коронавірусом від свого господаря

Світові новини:Через тісний контакт з інфікованим господарем домашня кішка захворіла коронавірусом

У Бельгії кішка заразилася коронавірусом від свого господаря. Про це повідомило у неділю, 29 березня, агентство dpa.

Так, факт зараження виявили співробітники факультету ветеринарії Льєжського університету, повідомляє видання. За словами вірусолога Еммануеля Андре, мова йде "про окремий випадок" - подібне, судячи зі всього, може відбуватися "після тісного контакту між тваринами і зараженими людьми".

При цьому "немає підстав вважати, що тварини можуть бути переносниками, (що сприяє розвитку - ред.) епідемії в нашому суспільстві", - підкреслив Андре.

Фахівці бельгійського Федерального агентства з безпеки продовольчої мережі (AFSCA) також вказують, що "ймовірність передачі вірусу від домашніх тварин людині у порівнянні з передачею через прямий контакт між людьми незначна".