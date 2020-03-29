За час пандемії в Іспанії зафіксовано майже 7 тисяч смертей від коронавірусу

Світові новини:За останню добу зафіксовано 834 летальні випадки від коронавірусу, загалом від початку пандемії в країні померло 6528 людей.

В Іспанії смертність від коронавирусної інфекції COVID-19 за добу знову перевищила 800 випадків, а загальна кількість загиблих з початку пандемії наближається до позначки у 7 тисяч жертв.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

"В Іспанії на сьогоднішній день зареєстровано 78 797 випадків, 6528 випадків смерті та 14 709 випадків одужання", - йдеться у звіті Міністерства охорони здоров'я за 29 березня.

Відзначається, що найбільш висока сукупна захворюваність за останні 14 днів спостерігається в Ріосі, Мадриді, Наваррі і Кастильї-Ла-Манчі.

Таким чином, загальна кількість смертей в Іспанії за добу склала 834 людини, що стало новим антирекордом.

Напередодні повідомлялося про те, що загалом в Іспанії 5 694 людини померли, в той час як 72 248 були інфікованими вірусом.