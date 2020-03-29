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У Португалії від коронавірусу помер 14-річний хлопець

У Португалії від коронавірусу помер 14-річний хлопець
18:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Підліток страждав від псоріазу, але не мав серйозних захворювань.

У Португалії від коронавірусу помер 14-річний хлопець, і наразі він вважається наймолодшою жертвою коронавірусу в Європі. Про це повідомляє Daily Mail.

«Попередньо вважається, що 14-річний хлопець з Португалії став наймолодшою жертвою коронавірусу в Європі», - йдеться в повідомленні.

Підліток з Овара, куди прямувати півгодини убік півдня від Порту, помер рано вранці в неділю в лікарні Сан-Себастьян.

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Раніше наймолодшою жертвою в Європі була 16-річна французька школярка Жюлі Алліо, яка померла в лікарні в Парижі в середу. У неї не було проблем зі здоров'ям, дівчина померла через тиждень після того, як у неї з'явився «легкий кашель».

За даними Worldmeters, в світі зафіксовано 678 905 випадків коронавірусу, з них 31 767 летальних, 146 319 людей видужали.

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Португалия, Смерть, Дитина, Коронавірус, Covid-19.
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