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Вівторок, 31.03.2020
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Італія повідомля про понад 100 тисяч інфікованих коронавірусом

Італія повідомля про понад 100 тисяч інфікованих коронавірусом
05:12 Сьогодні Телеграф Українська правда

Світові новини:За останню добу було зафіксовано 4050 нових випадків зараження, також за останні 24 години померло 812 італійців.

Кількість підтверджених хворих на коронавірус в Італії перевищила 100 тисяч осіб.

Відповідні дані оприлюднив Департамент цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії коронавірусу захворіли 101 739 людей, за останню добу зафіксовано 4050 нових випадків (на 4,1% більше, ніж днем раніше).

Внаслідок хвороби померли 11 591 людей, з них 812 за останні 24 години (+7,5%). Напередодні за добу померли 756 осіб.

Станом на сьогодні, в країні одужали вже 14 620 хворих на коронавірус.

В даний час в Італії 75 528 осіб із позитивним тестом на коронавірус (цифра 101 739 враховує в тому числі померлих та тих, хто вилікувався).

Серед хворих 27 795 пацієнтів госпіталізовані із симптомами, із них 3981 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, а 43 752 перебувають у домашній ізоляції.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 42161 випадків (+1154 за добу, +2,8%). Далі йдуть Емілія-Романья - 13 531 хворих (+412, +3.1%), Венето - 8724 (+366, + 4.4%) і П’ємонт - 8712 (+506, + 6.2%).

Як повідомив раніше заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.

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Италия, Инфекция, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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