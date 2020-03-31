12-ти річна дівчинка померла від коронавірусу у Бельгії

Світові новини:12-ти річна дівчинка - наймолодша жертва коронавірусу в Європі.

У Бельгії протягом останньої доби від коронавірусу померли 98 людей, в тому числі 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє RTBF.

"Це емоційно важкий момент, оскільки він стосується дитини, а також впливає на медичну та наукову спільноту. Ми особливо непокоїмося про її родину та близьких людей", - сказав представник уряду Бельгії.

Це наймолодша пацієнтка, яка померла від коронавірусу у Європі, зазначає Le Soir.

Всього у Бельгії від коронавірусної хвороби померли 705 людей.

На даний момент з симптомами госпіталізовані 4920 людей, з них 485 осіб госпіталізовані протягом останньої доби. 1021 людина перебуває в реанімації.

Кількість людей, які видужали, зросла до 1696.