Італійці з провінції Феррара мають імунітет до Covid-19

Світові новини:Жителі італійської провінції Феррара може бути імунітет до коронавірусу.

У жителів італійської провінції Феррара може бути імунітет до коронавірусу через спадкове захворювання крові або ж через те, що Феррара - район поширення малярії. Про це повідомляє видання La Nuova Ferrara, інформує УНН.

Як зазначає видання, жителі італійської провінції Феррара можуть мати імунітет до коронавірусу нового типу. Таке переконання викликане низькою кількістю інфікованих у регіоні, про що нещодавно також заявив комісар служби цивільної оборони Серджіо Вентурі.

"Якщо подивитися на динаміку захворюваності у Феррарі, то можна помітити, що є кілька випадків у столиці провінції, але всі інші випадки - зафіксовані переважно на кордоні з Болоньєю. Велику частину провінції оминув коронавірус", - цитує слова комісара Вентурі видання.

За даними видання, у Феррарі з початку епідемії всього 307 осіб заразилися коронавірусом. При цьому, регіон Емілія-Романья, в який входить провінція, займає друге місце в Італії за кількістю інфікованих.

Серджіо Вентурі також зазначив, що причини цього явища поки незрозумілі, але припустив, що імунітет на коронавірус у місцевих жителів може бути пов'язаний з таласемією (спадковим захворюванням крові) або з тим, що у провінції поширена малярія.