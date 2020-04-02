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У Німеччині за добу зафіксовано більше 6 тисяч заражених коронавірусом

У Німеччині за добу зафіксовано більше 6 тисяч заражених коронавірусом
17:24 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:У Німеччині зафіксовано 73522 випадків інфікування вірусом COVID-19.

Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 73 522, повідомляє Інститут Роберта Коха.

За добу зафіксовано 6 156 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 140 і тепер становить 872 людини.

Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (18 496), Північній Рейн — Вестфалії (15 427), Баден-Вюртемберзі (14 662). У Берліні відзначено 2 970 випадків захворювання.

У лікарнях Німеччини не виключена подібна до Італії ситуація

Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.

Одночасно американський університет Джона Хопкінса, який використовує іншу методологію підрахунку, за станом на 2 ночі 2 квітня наводить дані про 77 601 зараження коронавірусом у Німеччині від початку епідемії і про 933 смерті.

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Инфекция, Пандемия, Німеччина, Коронавірус, Covid-19, ФНР.
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