Скачать
Четвер, 02.04.2020
На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка
На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка
У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

У Польщі серед інфікованих коронавірусом 461 медпрацівник

У Польщі серед інфікованих коронавірусом 461 медпрацівник
20:52 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:У Польщі підтверджено заражння коронавірусом у 2692 осіб, з них 461 медпрацівник.

Станом на 2 квітня коронавірусом у Польщі заразився 461 медпрацівник: лікарі, медсестри і рятувальники.

Про це в коментарі РАР повідомив речник головної санітарної інспекції (GIS) Польщі Ян Бондар, інформує Onet.pl.

За словами Бондара, 106 осіб медперсоналу, в яких виявлено коронавірус, перебуває в лікарнях, а 355 – в домашній ізоляції.

Крім того, на домашньому карантині перебуває понад 4,3 тис. медпрацівників, а на груповому карантині – 186 осіб.

Речник GIS повідомив, що медперсонал у Польщі має пріоритет у питанні проведення тестів на виявлення коронавірусу.

Станом на сьогодні, у Польщі проведено 61 тис. тестів на виявлення коронавірусу. Зараження підтверджено в 2692 осіб, з яких 51 людина померла.

За даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Польща, Медик, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Співробітник прес-служби Чорноморця і блогер загинули, рятуючи тварин
02 Добірка привітань в картинках з добрим ранком
03 В Україні на ранок 2 квітня зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби
04 Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
05 В рамках чемпіонату Європи у FIFA-20 відбулися чвертьфінальні поєдинки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Медійиків двох телеканалів побили під час інспектування столичних парків
Як пенітенціарні служби України боряться з розповсюдженням коронавірусу
Як пенітенціарні служби України боряться з розповсюдженням коронавірусу
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся