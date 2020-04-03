В Іспанія розробляють прототип вакцини від Covid-19

Світові новини:В Іспанії до кінця місяця можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

"У нас є багато іспанських організацій, які працюють над декількома варіантами створення вакцини. Ця область прогресує, і, швидше за все, до кінця квітня у нас буде прототип вакцини", - сказав міністр науки Іспанії Педро Дюке.

Він зазначив, що вакцина від коронавірусу, яку розробляють в Національному центрі біотехнології, є однією з найсучасніших у світі, і тому можливо, що вакцину від коронавірусу створять саме в Іспанії.

Нагадаємо, компанія із США обіцяє до кінця вересня почати тестування на людях вакцини від коронавірусу.