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Іспанія посіла друге місце за кількістю інфікованих COVID-19

Іспанія посіла друге місце за кількістю інфікованих COVID-19
10:33 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Щонайменше 126 168 випадків зараження новим коронавірусом було зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні.

Тим самим іспанське королівство перегнало Італію та посіла друге місце за кількістю інфікованих у світі. Про це повідомляє УНН спираючись на повідомлення МОЗ Іспанії та дані, що опублікував Університет Джонса Хопкінса.

Так, в Іспанії 11 947 людини померло, 34 219 пацієнтів одужали. За добу в Іспанії від коронавірусної інфекції померло 809 осіб.

У свою чергу, в Італії було виявлено 124 632 випадки зараження коронавірусом. У суботу Департамент цивільного захисту республіки озвучить оновлені дані по поширенню захворювання. Зараз темпи зростання числа інфікованих в Італії стабілізувалися, очікується поступове зниження кількості виявлених випадків.

Не дивлячись на друге місце за кількістю інфікованих, влада Іспанії також говорить про те, що королівство вже досягло піку поширення коронавируса в країні.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Через коронавірус зросла статистика домашнього насильства

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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Италия, Європа, Іспанія, Covid-19, Коронавірусна інфекція, Темпи зараження, Друге місце.
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