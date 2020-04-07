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Вівторок, 07.04.2020
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Франція обігнала Китай за кількістю інфікованих на Covid-19

Франція обігнала Китай за кількістю інфікованих на Covid-19
08:16 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

Станом на 5:50 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 74 744 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше смертей зафіксовано в Італії - 16 523 особи, в Іспанії - 13 341, США - 10 923 і Франції - 8 911. У Китаї за весь час поширення вірусу померло 3 335 осіб.

Кількість інфікованих у світі 2 квітня перевалила за 1 млн осіб, а наразі складає 1 347 676 осіб. У свою чергу, одужали 277 331 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (368 079), Іспанія (136 675), Італія (132 547), Німеччина (103 375), Франція (98 984), яка випередила Китай (82 687) та Іран (60 500).

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.

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Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби - пандемією.

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Все по темі:

Китай, Франция, Статистика, Вирус, ВООЗ, Україна, Європа, Covid-19, Поширення, Інфіковані.
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