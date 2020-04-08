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В операціях ЄС за кордоном виявили лише три випадки коронавірусу

В операціях ЄС за кордоном виявили лише три випадки коронавірусу
07:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Найбільше уражені пандемією коронавірусу США (398,8 тис. випадків), Іспанія (141,9 тис.) та Італія (135,6 тис.).

В умовах пандемії Євросоюз вживає всіх належних заходів для безпеки службовців, які виконують завдання у цивільних та військових місіях ЄС за кордоном. Про це під час віртуального брифінгу для преси розповіла речниця Єврокомісії Вірджині Батту-Генрікссон.

«У місіях і операціях ЄС вживаються швидкі заходи, щоб знизити ризики та протистояти пандемії коронавірусу. Наприклад, скасовані всі несуттєві візити та зустрічі, а також усі заходи за межами таборів постійної дислокації. Зареєстровано два випадки, які були швидко ідентифіковані, в рамках операції ЄС у Боснії та Герцеговині Althea. Ще один випадок стався серед персоналу операції Atalanta, яка продовжує протидію піратству біля берегів Сомалі. Весь персонал, який перебував у контакті з хворим, був евакуйований та ізольований», - зазначила речниця ЄК.

За її словами, обидві згадані операції зберігають високу готовність та продовжують виконувати поставлені завдання. Всі інші заходи, включно з військовими тренувальними місіями, скоротили кількість програм, відповідно до національних обмежувальних планів. Водночас фахівці продовжують - наскільки це можливо - надавати дорадчу допомогу урядам країн, де розгорнуті місії Євросоюзу.

У Бельгії збільшилась кількість випадків коронавірусу

За останніми даними Інституту Джона Гопкінса, у світі зафіксовано 1 млн 430 тис. випадків Covid-19. Понад 82 тис. хворих померли, 301 тис. - одужали.

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ЄС, Пандемия, Хвороба, Євросоюз, Єврокомісія, Коронавірус.
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