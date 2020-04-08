У Німеччині кількість хворих на коронавірус перевищила 107 тис

Світові новини:У Німеччині від коронавірусу померло понад 2 тис. людей.

У Німеччині зафіксували 107 тис. 663 випадки зараження коронавірусом. Такі дані вказано на сайті моніторингу розповсюдження коронавірусу.

Від коронавірусу в Німеччині померли 2 тис. 16 осіб, а вилікувалися - 36 тис. 81 людина.

Слід зазначити, що у світі вже зареєстровано 1 млн 432 тис. 577 випадків зараження коронавірусом. Загалом від вірусу в світі померло 82 тис. 195 людей, а вилікувались - 301 тис. 649 осіб.

Найбільшу кількість хворих зафіксували в США - 399 тис. 929 осіб, Іспанії - 141 тис. 942 особи та Італії - 135 тис. 586 осіб. За кількістю померлих від коронавірусу перше місце посідає Італія - 17 тис. 127 осіб, а друге в Іспанії - 14 тис. 45 осіб. Слід зазначити, що в Італії зафіксували спад епідемії. За добу там захворіло на коронавірусну інфекцію 800 людей, що є найменшим показником з 10 березня.

Нагадаємо, за добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 206 випадків - до 1668. Станом на 9:00 8 квітня в Україні зафіксували 52 летальні випадки, 35 пацієнтів одужали.