Скачать
Середа, 08.04.2020
У МОЗ затвердили рекомендації поховання померлих від Covid-2019
У МОЗ затвердили рекомендації поховання померлих від Covid-2019
Папа Римський висловився з приводу коронавірусу у світі
Папа Римський висловився з приводу коронавірусу у світі
ФК "Ювентусі" не лишиться гравця Кріштіану Роналду
ФК "Ювентусі" не лишиться гравця Кріштіану Роналду
Розкриваємо свої приховані таланти на карантині
Розкриваємо свої приховані таланти на карантині

У Німеччині кількість хворих на коронавірус перевищила 107 тис

У Німеччині кількість хворих на коронавірус перевищила 107 тис
18:40 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: unsplash

Світові новини:У Німеччині від коронавірусу померло понад 2 тис. людей.

У Німеччині зафіксували 107 тис. 663 випадки зараження коронавірусом. Такі дані вказано на сайті моніторингу розповсюдження коронавірусу.

Від коронавірусу в Німеччині померли 2 тис. 16 осіб, а вилікувалися - 36 тис. 81 людина.

Слід зазначити, що у світі вже зареєстровано 1 млн 432 тис. 577 випадків зараження коронавірусом. Загалом від вірусу в світі померло 82 тис. 195 людей, а вилікувались - 301 тис. 649 осіб.

Найбільшу кількість хворих зафіксували в США - 399 тис. 929 осіб, Іспанії - 141 тис. 942 особи та Італії - 135 тис. 586 осіб. За кількістю померлих від коронавірусу перше місце посідає Італія - 17 тис. 127 осіб, а друге в Іспанії - 14 тис. 45 осіб. Слід зазначити, що в Італії зафіксували спад епідемії. За добу там захворіло на коронавірусну інфекцію 800 людей, що є найменшим показником з 10 березня.

У Німеччині за добу зафіксовано більше 6 тисяч заражених коронавірусом

Нагадаємо, за добу кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 206 випадків - до 1668. Станом на 9:00 8 квітня в Україні зафіксували 52 летальні випадки, 35 пацієнтів одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Німеччина, Коронавірус, Заражені.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розкриваємо свої приховані таланти на карантині
02 До кінця квітня кількість інфікованих коронавірусом може зрости до 60 тисяч
03 Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19
04 Лоліта Мілявська позбавила свою єдину доньку спадщини (Відео)
05 Найважливіша інформація про коронавірус у світі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як впаде економіка в Україні та як її рятуватимуть
Як впаде економіка в Україні та як її рятуватимуть
Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через &quot;Укрпошту&quot;
Комунальні послуги відтепер громадяни оплачуватимуть через "Укрпошту"
Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі
Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі
Яким повинен бути манікюр на карантині
Яким повинен бути манікюр на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся