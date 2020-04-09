В Австрії перейшли до другої стадії тестування ліків від COVID-19

Світові новини:Біотехнологічна компанія APEIRON Biologics AG розпочала другу фазу клінічних досліджень препарату APN01, який може блокувати зараження кліток коронавірусом.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, яка базується у Відні, передає власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"З огляду на унікальний подвійний механізм дії, APN01 має потенціал стати першим препаратом, схваленим для лікування Covid-19 і конкретно спрямованим проти нового вірусу SARS-CoV-2", - заявив головний виконавчий директор APEIRON Biologics AG Петер Ллевеллін-Девіс.

За його словами, перші дози препарату APN01 у рамках другої фази його тестування пацієнти отримають уже найближчим часом.

Раніше регуляторні органи Австрії, Німеччини та Данії надали згоду на проведення клінічних випробувань. У рамках цих досліджень 200 хворих на Covid-19 у трьох країнах отримають APN01, дія якого буде оцінюватися у порівнянні з плацебо. Першочерговою метою стане аналіз клінічної ефективності та безпечності препарату для хворих, які потребують штучної вентиляції легень.

За даними APEIRON Biologics, раніше було встановлено, що APN01 безпечно та добре сприйняли 89 здорових добровольців, а також пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією та гострим респіраторним дистрес-синдромом.

"Важливим є те, що новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 є дуже близьким родичем вірусу SARS-CoV, який з'явився глобально у 2020 році, адже йому критично необхідний рецептор ACE2 для зараження кліток людини", - пояснив засновник APEIRON Biologics AG та співвинахідник APN01 Йозеф Пеннінгер.

За його словами, вже є важливі наукові докази того, що людський рекомбінантний білок ACE2 може застосуватися при лікуванні хворих на Covid-19.