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Сина президента Сербії госпіталізовано з коронавірусом

Сина президента Сербії госпіталізовано з коронавірусом
10:32 Сьогодні Телеграф 24tv.ua

Світові новини:Президент Сербії Александар Вучич публічно повідомив, що у його сина Данила діагностували коронавірус.

З недугою хлопець потрапив до лікарні.

Відповідною інформацією Александар Вучич поділився з громадськістю на сторінці в інстаграм. За його словами, його син від першого шлюбу перебуває в белградській лікарні після того, як тест на COVID-19 виявився позитивним. 

"Мій первісток інфікований коронавірусом. Його ситуація така, що він був госпіталізований в клініку інфекційних хвороб", – розповів президент. 

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За останніми даними, у Сербії кількість інфікованих коронавірусом становить 2 666 осіб. Від ускладнень, які викликав COVID-19, померли 65 людей. Наразі в країні запровадили комендантські години – з 5 до 17 години у п'ятницю та у вихідні. Уряд дозволив покидати свої помешкання тільки тим, хто має собак. Вони можуть гуляти з домашніми тваринами з 8 до 10 години ранку, або ж з 23 до 1 години ночі.

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Сербия, Президент, Госпитализация, Данило, Син, Александар Вучич, Коронавірус, Інфікований.
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