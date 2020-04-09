Іспанія досягла піку заражень на Covid-19

Світові новини:Країна готується до поступового повернення до нормального життя.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про досягнення піку захворювань коронавірусів в країні.

За його словами, Іспанія найближчим часом почне поступово пом'якшувати карантинні заходи, введені для зупинки поширення вірусу.

"Ми досягли піку, і тепер починається деескалація", - заявив Санчес перед майже порожнім іспанським парламентом, так як більшість законодавців працюють з дому.

Санчес розповів, що його уряд працює над планом повернення Іспанії до нормального життя, при цьому додавши, що "ми навіть не можемо знати, до якої нормальності ми повертаємося".

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На даний момент Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусів. Станом на 9 квітня, відомо про більш 148 тис. Випадків інфікування і майже 15 тис. Смертей.