Скачать
Середа, 15.04.2020
Кількість інфікованих у Росії збільшилася до 24 тисяч
Кількість інфікованих у Росії збільшилася до 24 тисяч
В Україні зафіксували 3764 випадки інфікованих Covid-19
В Україні зафіксували 3764 випадки інфікованих Covid-19
Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
Добірка найгарніших фото у стилі "Flat Lay" до Великодня 2020
Добірка найгарніших фото у стилі "Flat Lay" до Великодня 2020

Від коронавірусу в Італії померли 120 лікарів

Від коронавірусу в Італії померли 120 лікарів
17:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:В Італії зафіксовано 162 488 випадків COVID-19, 21 067 смертей та 37 130 пацієнтів, які одужали.

Унаслідок захворювання на коронавірус в Італії померли 120 лікарів спочатку його спалаху в країні. Про це повідомляє ANSA з посиланням на Федерацію лікарів Італії (FNOMCEO).

"Кількість померлих від коронавірусу серед італійських лікарів зросла до 120 після загибелі у середу ще чотирьох лікарів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кількість жертв включає як практикуючих лікарів, так і тих, хто вийшов на пенсію, але повернувся до роботи у зв’язку з епідемією.

Австрія почала послаблювати карантин

Як заявляли раніше у Федерації медсестер, спочатку пандемії COVID-19 в країні загинуло вже також 28 медсестер.

За даними сайту Worldometer, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 017 810. З них - 492 080 осіб одужали, загинули 128 041 особа.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Смерть, Хвороба, Лікарі, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Google представив новий Doodle: подяка кур'єрам та працівникам служб доставки
02 Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання
03 Володимир Зеленський: 20-ті числа квітня будуть ключові для українців
04 Президент: Від нашої поведінки на Великдень залежатимуть терміни карантину
05 Кількість заражених на Covid-19 у світі сягнула два мільйони
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію у Києві
COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію у Києві
В аптеках Волині можна купити експрес-тести на коронавірус
В аптеках Волині можна купити експрес-тести на коронавірус
Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання
Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання
Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся