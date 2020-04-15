Від коронавірусу в Італії померли 120 лікарів

Світові новини:В Італії зафіксовано 162 488 випадків COVID-19, 21 067 смертей та 37 130 пацієнтів, які одужали.

Унаслідок захворювання на коронавірус в Італії померли 120 лікарів спочатку його спалаху в країні. Про це повідомляє ANSA з посиланням на Федерацію лікарів Італії (FNOMCEO).

"Кількість померлих від коронавірусу серед італійських лікарів зросла до 120 після загибелі у середу ще чотирьох лікарів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кількість жертв включає як практикуючих лікарів, так і тих, хто вийшов на пенсію, але повернувся до роботи у зв’язку з епідемією.

Як заявляли раніше у Федерації медсестер, спочатку пандемії COVID-19 в країні загинуло вже також 28 медсестер.

За даними сайту Worldometer, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 017 810. З них - 492 080 осіб одужали, загинули 128 041 особа.