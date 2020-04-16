Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Світові новини:Британський 99-річний ветеран війни Том Мур зібрав понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку Національної системи охорони здоров'я Британії (NHS).

"99-річний ветеран війни пройшов 100 кіл навколо свого саду для того, аби зібрати понад 13 мільйонів фунтів для NHS", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, Том Мур планував спочатку зібрати одну тисячу фунтів на підтримку благодійної організації Національної системи охорони здоров'я Британії.

Проте нині він вже зібрав понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів після пожертв від понад 620 тисяч людей з усього світу.

Після того як він завершив свій челендж зі 100 кіл ходьби навколо свого саду, чоловік заявив, що чудово себе почуває.

За слова міністра британського МОЗ Метта Генкока, 99-річний Мур є "натхненням для всіх".

Зазначається, що ще вчора його лічильник з пожертв показував позначку у 5 мільйонів фунтів стерлінгів.