Скачать
Четвер, 16.04.2020
У Франції смертей від Covid-19 стає менше
У Франції смертей від Covid-19 стає менше
Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі
Чистий четвер 2020: привітання у листівках та прозі

Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
17:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:Британський 99-річний ветеран війни Том Мур зібрав понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку Національної системи охорони здоров'я Британії (NHS).

"99-річний ветеран війни пройшов 100 кіл навколо свого саду для того, аби зібрати понад 13 мільйонів фунтів для NHS", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, Том Мур планував спочатку зібрати одну тисячу фунтів на підтримку благодійної організації Національної системи охорони здоров'я Британії.

Проте нині він вже зібрав понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів після пожертв від понад 620 тисяч людей з усього світу.

Після того як він завершив свій челендж зі 100 кіл ходьби навколо свого саду, чоловік заявив, що чудово себе почуває.

За слова міністра британського МОЗ Метта Генкока, 99-річний Мур є "натхненням для всіх".

У Франції смертей від Covid-19 стає менше

Зазначається, що ще вчора його лічильник з пожертв показував позначку у 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гроші, Ветеран, Финансі, Коронавірус, Грошова допомога.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
05 В ЄС визначили передумови для виходу з карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Міносвіти рідить в цьому році не робити випускні та останні дзвоники
Міносвіти рідить в цьому році не робити випускні та останні дзвоники
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Українська економіка переживає карантин (Відео)
Українська економіка переживає карантин (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся