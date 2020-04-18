У Бельгії за добу підтверджено 303 випадків коронавірусу

Світові новини:Смертність від вірусу у цій країні залишається високою – за добу від хвороби померли ще 290 людей, загальна кільсть летальних випадків - 5 453.

У Бельгії спостерігається поступове зниження навантаження на лікарні, які надають допомогу пацієнтам з діагнозом COVID-19, що дає підстави говорити про уповільнення епідемії. Про це у суботу з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє бельгійське видання VRT.

«Зараз у лікарнях Бельгії знаходяться 5 069 пацієнтів з діагнозом COVID-19, що на 92 людини менше, ніж учора. 1 119 з них залишаються у реанімації (на 21 особу менше від учора), 809 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Тож, незважаючи на повільне покращення ситуаціії, навантаження все ще залишається високим», - йдеться у публікації.

За добу були госпіталізовані 303 нових пацієнти з діагнозом COVID-19. В той же час 387 були виписані з лікарень після одужання. З 15 березня кількість бельгійців, які успішно подолали хворобу, сягнула майже 8 тисяч осіб.

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я Бельгії, за добу позитивні тести на коронавірус були виявлені ще у 1 045 людей, 608 з яких проживають у Фландрії, 298 – у Валлонії, 128 – в Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 11 осіб.

Загальна кількість інфікованих на COVID-19 у Бельгії з початку пандемії складає 37 183 осіб. Ця кількість включає всіх інфікованих, включаючи тих, хто знаходяться в самоізоляції, проходять лікування або одужали, а також людей, що померли від коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.