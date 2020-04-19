У Бельгії за добу зафіксували понад 1,3 випадки коронавірусу

Світові новини:За минулі 24 години від коронавірусу в Бельгії померли 230 людей, що довело загальну кількість загиблих від хвороби з початку спалаху епідемії до 5 683.

У Бельгії зареєстровано 38 496 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, з них протягом доби – 1313. Такі дані з посиланням на Міністерство здоров’я Бельгії наводить у неділю видання The Brussels Times.

«Ще 1 313 людей в Бельгії отримали позитивний тест на COVID-19, що довело загальну кількість випадків інфекції з початку пандемії до 38 496. Цей показник включає всіх людей, які були інфіковані: тих, хто лікується зараз, хто одужав, а також людей, що загинули від наслідків вірусу», - йдеться у повідомленні.

За добу з діагнозом COVID-19 до бельгійських лікарень були госпіталізовані 265 нових пацієнтів, разом з тим 409 пацієнтів були виписані після одужання. Усього з початку пандемії у Бельгії одужали 8 757 пацієнтів.

Вперше за останні кілька тижнів число хворих на коронавірус у бельгійських лікарнях є меншим за 5 тисяч і становить 4 871 особу. Із них 1081 пацієнт знаходиться у відділеннях інтенсивної терапії.

«В країні продовжує зростати кількість людей, у яких підтверджено інфекцію. Кількість нових госпіталізацій продовжує стабілізуватися, але залишається все ще високою. Тож всім громадянам потрібно продовжувати дотримуватися встановлених загальних правил профілактики, виявити належну турботу про себе та про оточення», - наголосило бельгійське МОЗ.

Як повідомлялося, у світі станом на 19 квітня зафіксовано 2 348 953 випадків коронавірусу. Одужали 605 718 осіб, померли – 161 222.