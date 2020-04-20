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Міністри закордонних справ ЄС у середу розглянуть питання щодо спалаху COVID-19

Міністри закордонних справ ЄС у середу розглянуть питання щодо спалаху COVID-19
16:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Міністри закордонних справ ЄС, які проведуть у середу, 22 квітня, зустріч в форматі телеконференції, розглянуть ситуацію з коронавірусом.

Таке повідомлення оприлюднене у понеділок на сайті Європейської Ради.

"Міністри оцінять підходи та політику ЄС стосовно Східного Партнерства у контексті пандемії COVID-19. Міністри, зокрема, зосередять увагу на Україні та на ширшому регіоні Східного партнерства" - йдеться у повідомленні.

Крім того, європейські урядовці розглянуть інші міжнародні питання, пов'язані з протидією коронавірусу, а також розвиток ситуації в Лівії.

За даними Worldometer, загальне число випадків заражень коронавірусом у світі становить 2 мільйони 421 тисячу, із яких летальних – понад 165 тисяч.

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Як відомо, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

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Все по темі:

ЄС, Телеконференция, Євросоюз, Європейський Союз, Covid-19, Міністри закордонних справ.
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