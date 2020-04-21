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В Іспанії зменшується кількість випадків коронавірусу

В Іспанії зменшується кількість випадків коронавірусу
15:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Загалом з початку епідемії в Іспанії заразилися 204 178 осіб, померли – 21282 хворих, одужали – 82514 осіб.

Кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за добу дещо зросла, але кількість нових заражень продовжує знижуватися. Про це говорять дані Міністерства охорони здоров’я Іспанії.

Так, за останні 24 години виявили 3968 нових заражень коронавірусом. Це ще менше, ніж 4266 напередодні – найнижчий показник з 17 березня.

За минулу добу померли 430 хворих. Це дещо більше, ніж 399 напередодні (найнижчий показник з 24 березня) та 410 загиблих у неділю.

При тому, що у понеділок дані часто надходять із запізненням, що відображається у вищій статистиці вівторка, цього разу добова кількість померлих все одно нижча, ніж протягом усього минулого тижня, коли вона перевищувала 500 осіб.

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Мадрид продовжує залишатися епіцентром епідемії, там зареєстрували 58 тисяч від загальної кількості заражень коронавірусом та майже 7500 смертей. На другому місці – Каталонія з понад 43 тисячами випадків зараження та понад 4150 загиблими.

Варто також нагадати, що Іспанія вже почала минулого тижня поступово виходити з карантину – в середині квітня влада відновила роботу частини підприємств. А з 27 квітня планується послаблення карантину для дітей, зокрема, буде дозволено їх прогулянки на вулиці.

Як відомо, Іспанія вважається найбільш враженою коронавірусом країною Європи та другою в світі після США.

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Пандемия, Хвороба, Іспанія, Коронавірус.
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