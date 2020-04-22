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У Франції зменшується кількість хворих на Covid-19

У Франції зменшується кількість хворих на Covid-19
10:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:Кількість пацієнтів лікарень з COVID-19 і померлих від ускладнень коронавірусу у Франції продовжує знижуватися.

Про це заявив генеральний директор Національного управління охорони здоров’я Жером Саломон, повідомляє радіостанція Europe-1.

"За минулу добу зафіксовано 531 летальний випадок у зв’язку з коронавірусом та ускладненнями, днем раніше – 547. Циркуляція вірусу залишається високою, тому ми маємо залишатися повністю мобілізованими", - сказав він.

За його словами, спостерігається також зменшення кількості пацієнтів з COVID-19, що потрапляють до лікарень.

"Загалом з початку пандемії було госпіталізовано майже 83 тисячі людей, за останні 24 години - 1885 нових пацієнтів. Кількість прийнятих пацієнтів за добу також зменшується, вона становить 478 осіб", - сказав Саломон.

Він додав, що загалом у французьких лікарнях перебуває 30 106 інфікованих, зокрема у реанімації 5433, що на 250 осіб менше, ніж напередодні.

На думку Саломона, швидкість епідемії швидко знижується, але "колективний імунітет слабкий". "Без карантину кожен носій коронавірусу заражав щонайменше трьох осіб, тепер, після запровадження запобіжних заходів, цей показник становить менше одиниці", - наголосив він.

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Від початку пандемії COVID-19 у Франції померло 20 796 людей, зокрема у лікарнях 12 900.

Як повідомляв Укрінформ, у світі зафіксовано 2 557 504 випадки зараження COVID-19, з них 177 662 летальні, одужала 694 881 людина.

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Франция, Пандемия, Європа, Коронавірус, Каранин.
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