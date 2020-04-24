Скачать
П'ятниця, 24.04.2020
У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
Волкер дав пораду Україні, аби змінити розрахунки Путіна
Волкер дав пораду Україні, аби змінити розрахунки Путіна
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
Телескоп Hubble "привітав" себе з 30-річчям знімком туманностей
Телескоп Hubble "привітав" себе з 30-річчям знімком туманностей

У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу

У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
21:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:За добу від вірусу померли ще 190 людей, тож з початку пандемії COVID-19 кількість жертв цієї хвороби в Бельгії зросла до 6 679 осіб.

Минулої доби у Бельгії підтверджено 1 496 нових випадків захворювання на COVID-19, а загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 44 293-ох. Про це у п’ятницю з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомило видання The Brussels Times.

«Загальна кількість випадків коронавірусу в Бельгії з початку пандемії сягнула 44 293-ох. Це включає людей із активним захворюванням, тих, хто одужав, а також осіб, які померли внаслідок вірусу. З нових інфікованих людей 602 живуть у Фландрії, 646 – у Валлонії, 106 – в Брюсселі, міністерство ще не отримало інформацію про місце проживання 142 людей», - йдеться у повідомленні.

Протягом минулих 24 годин до бельгійських лікарень були госпіталізовані 210 пацієнтів з діагнозом COVID-19, 322 були виписані після одужання. Загальна кількість людей, що залишаються в лікарнях, на сьогодні становить 4 355, з них 970 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 681 особу підключено до апаратів штучної вентиляції легень.

Карантин не став на заваді: у Польщі йде підготовка до президентських виборів

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бельгия, Хвороба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 “Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес
02 Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
03 Актори "Дизель Шоу" засвітилися в програмі на російському телебаченні
04 Президент порадив українцям вивчати мови на карантині
05 Директор німецької футбольної ліги заявив, що вони готові поновити чемпіонати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Звільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
Звільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
Кабмін продовжив спецобов'язки &quot;Нафтогазу&quot; з постачання газу тепловикам на рік
Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік
Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик &quot;Друзів&quot;
Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик "Друзів"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся