У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу

Світові новини:За добу від вірусу померли ще 190 людей, тож з початку пандемії COVID-19 кількість жертв цієї хвороби в Бельгії зросла до 6 679 осіб.

Минулої доби у Бельгії підтверджено 1 496 нових випадків захворювання на COVID-19, а загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 44 293-ох. Про це у п’ятницю з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомило видання The Brussels Times.

«Загальна кількість випадків коронавірусу в Бельгії з початку пандемії сягнула 44 293-ох. Це включає людей із активним захворюванням, тих, хто одужав, а також осіб, які померли внаслідок вірусу. З нових інфікованих людей 602 живуть у Фландрії, 646 – у Валлонії, 106 – в Брюсселі, міністерство ще не отримало інформацію про місце проживання 142 людей», - йдеться у повідомленні.

Протягом минулих 24 годин до бельгійських лікарень були госпіталізовані 210 пацієнтів з діагнозом COVID-19, 322 були виписані після одужання. Загальна кількість людей, що залишаються в лікарнях, на сьогодні становить 4 355, з них 970 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 681 особу підключено до апаратів штучної вентиляції легень.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.