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В Італії зниження кількості хворих на Covid-19 триває шостий день

В Італії зниження кількості хворих на Covid-19 триває шостий день
22:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії станом на зараз становить 195 351, передає сайт Worldometer.

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 415 смертей внаслідок пандемії коронавірусу, таким чином загальна кількість летальних випадків зросла до 26 384. Про це повідомляє агенція ANSA.

"Кількість летальних випадків внаслідок епідемії коронавірусу в Італії зросла до 26 384-х, що на 415 більше ніж було минулої доби. Вчора збільшення кількості летальних випадків становило 420", - йдеться у повідомленні.

63 120 людей вже одужали від коронавірусної хвороби в Італії, це на 2 622 особи більше у порівнянні з вчорашнім днем.

У Британії кількість померлих від коронавірусу перевищила 20 тисяч

Зниження кількості хворих з коронавірусом в Італії триває шостий день поспіль. Наразі кількість активних хворих в Італії становить 105 847, що на 680 менше, ніж було вчора.

Станом на вечір 25 квітня у світі зафіксовано 2 874 660 випадків коронавірусу, 823 360 осіб одужали та 200 812 померли.

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Все по темі:

Италия, Пандемия, Хвороба, Коронавірус.
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